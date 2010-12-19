Логотип для интернет магазина

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Закрыт37 заявок430 просмотров

Нужно сделать логотип для интернет магазины автозапчастей.

Нужно что-то простое но эффектное.

Обязательное наличие портфолио.

Жду Ваших предложений с ценами.

14 лет назад
olegti25
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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