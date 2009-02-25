olegti25

Олег Зайцев olegti25

 
38 летМолдова/Кишинев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
nemmo2000
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
$1
10 баллов
15 лет назад
Исправить верстку из табличной в дивную
Отличная работа, сделал все быстро и так, как требовалось, благодарю за помощь.
Хороший работодатель, грамотно и чётко сформулировал задачу. Приятно и лекго сотрудничать!
Ответный отзыв
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1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1243
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 4 дней
#2978