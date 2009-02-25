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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа, сделал все быстро и так, как требовалось, благодарю за помощь.
Ответный отзыв
Хороший работодатель, грамотно и чётко сформулировал задачу. Приятно и лекго сотрудничать!
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1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1243
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 4 дней
#2978