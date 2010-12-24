Логотип для хостинга

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок346 просмотров

Необходимо сделать несложный логотип для хостинга но со вкусом

На логотипе изобразить "H2hosting". "H2" как торговый знак будет использоваться отдельно нужно эти 2 символа оформить красиво и не обычно "hosting" текст который будет использоваться только в логотипе.

Логотип должен хорошо ложиться на белый и голубоватый форм.

Цвета: голубой, красный, желтый, серебро.

У логотипа должен присутствовать блеск.

Показывайте свои работы и говорите цену цену.

14 лет назад
Sefchov
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
$20
3 дня
Логотип был выполнен качественно и быстро. Все 7 предоставленных варианта понравились. Спасибо за качественную и быструю работу.
С Дмитрием лекго работать, ответственный заказчик, оплату произвел моментально, практически всегда на связи, рекомендую)

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа

    $60

    Примечание сразу: Пишите в своем предложении срок исполнения вариантов, количество предоставляемых вариантов и цену. Направление деятельности компании: Построение эффективных команд Деятельность реализуется в: 1)тренингах ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание логотипа для автофорума

    $50

    Требуется создать логотип для нового авто форума http://accent-club.in.ua Возможно это будет просто фотография машины стилизованная под оформление форума, или какй-либо логотип. Тематика форума исключительно одна марка и одна модель машины - Hyundai Accent. Вот ссылки ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать логотип компании

    $70

    Требуется создать логотип для сайта компании занимающейся продажей недвижимости за рубежом. Адрес сайта: immobility.eu (русскоязычная версия: immobility-eu.ru). Сайт будет на 4-х языках. Логотип создается с нуля. Логотип должен быть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать логотип

    $15

    Здравствуйте, Ищу дизайнера для задачи: Нужно нарисовать логотип. Название организации - AdsMain Никаких предпочтений по цвету нет. Это будет логотип для рекламной фирмы(интернет реклама). Жду ваши ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать логотип

    $50

    Добрый вечер товарищи фрилансеры. Что необходимо, а необходимо создать логотип. Простой и радующий глаз. Фирменные цвета даны в файле фотошопа. Но сам логотип должен быть в кореле. Требования простые. Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать логотип + дизайн витрины

    Необходимо разработать логотип новой компании и дизайн приставной витрины формата торгового центра (островок торговли 2*2). Задание можно выполнить как отдельно, так и совместной разработкой, желательно чтобы было одним стилем. Более предметно, название и направление ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип и фирменный бланк для юридической компании

    $35

    Здравствуйте! Нужен логотип и фирменный бланк для юридической компании. Название компании на логотипе: Юридическая компания "Legal Defense Group" В логотипе должны присутствовать 3 цвета: белый, красный и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад