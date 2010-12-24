Необходимо сделать несложный логотип для хостинга но со вкусом

На логотипе изобразить "H2hosting". "H2" как торговый знак будет использоваться отдельно нужно эти 2 символа оформить красиво и не обычно "hosting" текст который будет использоваться только в логотипе.

Логотип должен хорошо ложиться на белый и голубоватый форм.

Цвета: голубой, красный, желтый, серебро.

У логотипа должен присутствовать блеск.

Показывайте свои работы и говорите цену цену.