Примечание сразу: Пишите в своем предложении срок исполнения вариантов, количество предоставляемых вариантов и цену. Направление деятельности компании: Построение эффективных команд Деятельность реализуется в: 1)тренингах ...
Логотип для хостинга
Необходимо сделать несложный логотип для хостинга но со вкусом
На логотипе изобразить "H2hosting". "H2" как торговый знак будет использоваться отдельно нужно эти 2 символа оформить красиво и не обычно "hosting" текст который будет использоваться только в логотипе.
Логотип должен хорошо ложиться на белый и голубоватый форм.
Цвета: голубой, красный, желтый, серебро.
У логотипа должен присутствовать блеск.
Показывайте свои работы и говорите цену цену.
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