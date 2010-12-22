Имеется готовый дизайн, нужен выразительный логотип (картинка) и подпись Odinoko.me к нему . Тематика сайта - объединение тех, кому одиноко. Основан на блогах - изложении мыслей и чувств и комментариях - советах и мнениях. ...
Разработка логотипа и подбор шрифта
Разработать логотип, подобрать к нему шрифт и определить цветовую гамму для проекта “Коттедж 2.0”
Деятельность - строительство коттеджей.
Клиент наблюдает за процессом через отчеты в личном кабинете.
Т.е. полная прозрачность всех процессов.
Логотип должен быть простым, может даже основываться на тексте (как google.com, youtube.com)
Должно быть понятно, что это серьезная строительная фирма с историей (фундаментальность), при этом управляется и работает по принципам новой экономики, используя все доступные IT достижения (легкость, простота).
Т.е. клиент, видя логотип, должен на эмоциональном уровне осознавать, что в этой фирме ему построят дом качественно, при этом ему не придется в резиновых сапогах контролировать процесс.
Шрифт надо подобрать для написания названия “Коттедж 2.0” рядом с логотипом
(и прислать его в формате .ttf)
На выходе:
- Логотип
- Макет визитки ФИО, тел, адрес, www
- Фирменный бланк
(для наглядности)
/ВСЕ в фотмате PSD (совместимо с CS2) со всеми слоями/
- Файл шрифта
Будет неплохо, если вы, уделив пять минут, покажете предварительный набросок, чтобы понять ход вашей художественной мысли.
В январе 2012 будет заказ на дизайн сайта.
Все предложения публикуйте только здесь.
Нравится:
http://ru.fotolia.com/id/4181499
http://ru.fotolia.com/id/10648317
http://ru.fotolia.com/id/19967089
Заявки фрилансеров
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