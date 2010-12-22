Разработка логотипа и подбор шрифта

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Закрыт22 заявки451 просмотр

Разработать логотип, подобрать к нему шрифт и определить цветовую гамму для проекта “Коттедж 2.0”

(Cottage20.com)

Деятельность - строительство коттеджей.

Клиент наблюдает за процессом через отчеты в личном кабинете.

Т.е. полная прозрачность всех процессов.

Логотип должен быть простым, может даже основываться на тексте (как google.com, youtube.com)

Должно быть понятно, что это серьезная строительная фирма с историей (фундаментальность), при этом управляется и работает по принципам новой экономики, используя все доступные IT достижения (легкость, простота).

Т.е. клиент, видя логотип, должен на эмоциональном уровне осознавать, что в этой фирме ему построят дом качественно, при этом ему не придется в резиновых сапогах контролировать процесс.

Шрифт надо подобрать для написания названия “Коттедж 2.0” рядом с логотипом

(и прислать его в формате .ttf)

На выходе:

- Логотип

- Макет визитки ФИО, тел, адрес, www

- Фирменный бланк

(для наглядности)

/ВСЕ в фотмате PSD (совместимо с CS2) со всеми слоями/

- Файл шрифта

Будет неплохо, если вы, уделив пять минут, покажете предварительный набросок, чтобы понять ход вашей художественной мысли.

В январе 2012 будет заказ на дизайн сайта.

Все предложения публикуйте только здесь.

Нравится:

http://ru.fotolia.com/id/4181499

http://ru.fotolia.com/id/10648317

http://ru.fotolia.com/id/19967089

http://ru.fotolia.com/id/8615152

14 лет назад
feudor
Фёдор 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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