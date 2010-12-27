Логотип на сайт.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки368 просмотров

Требуется логотип на сайт esigaret.ru

Сейчас он отсутствует, как таковой.

Хочется сделать его, что бы вписался в сайт и было понятно по логотипу, о чем собственно сам сайт.

Сроки не горят. У кого есть идеи и опыт - готов сотрудничать.

14 лет назад
Craun
Илья 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад
$25
3 дня
Отличный, продуманный логотип нарисовала Ольга. Работой доволен, учлись все пожелания, было сделано все, и даже немного больше. Хочу сказать свое большое "спасибо".
Хорошо поработали, корректировки Илья давал быстро, оплату перечислил моментально после утверждения. Удачи вам с сайтом, интересная и полезная тема)))

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать логотип для сайта tea-gr.ru

    $10

    Добрый день. Сайт http://www.tea-gr.ru/ Тематика: немецкие автомобили BMW, Mercedes, Opel, Porsche Есть аналог в оформлении http://samber.net/ Нужен логотип по размерам как на самбере. Срок 1 ДЕНЬ. Пожелания: 1. ...

    Логотипы и Знаки7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для рекламного агентства

    $55

    Занимается рекламированием через смс - реклама, оповещение, информирование. Понравившиеся логотипы: http://www.devinosms.com/CommercialOffers/SMS_Fitness&amp;Welness_Centres.pdf Различные варианты расчёта. Нужно разработать название и слоган агентства. Сроки: 3 дня на нейминг+4 дня на логотип. Цена: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Векторизовать логотип

    Требуется сделать надпись (логотип) в векторе (желательно Illustrator), убрав фон. Образец исходника: http://img651.imageshack.us/img651/3080/samplelogo.jpg

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа и подбор шрифта

    Разработать логотип, подобрать к нему шрифт и определить цветовую гамму для проекта “Коттедж 2.0” (Cottage20.com) Деятельность - строительство коттеджей. Клиент наблюдает за процессом через отчеты в личном кабинете. Т.е. ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для сайта "Odinoko.me" - "Мне одиноко"

    $50

    Имеется готовый дизайн, нужен выразительный логотип (картинка) и подпись Odinoko.me к нему . Тематика сайта - объединение тех, кому одиноко. Основан на блогах - изложении мыслей и чувств и комментариях - советах и мнениях. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать логотип

    Современный эмоциональный, позитивный, агрессивный логотип для компании, занимающейся IT - проектами. Обязательно укажите : 1) ссылку на портфолио. 2) сроки (с учетом того, что мы моментально будем ...

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рисуем логотип

    $200

    Приветствую вас! Настала пора рисовать логотип одного очень интересного проекта. Подробности о проекте для которого все будет рисоваться, будут высланы выбранным в проект исполнителям. Для удобства в свое предложение вставляйте действительный ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для сайта

    $500

    Необходимо создать логотип для сайта http://sam5.ru/. Тематика Информационно-справочный ресур, желтые страницы. Указывайте стоимость. Пожалуйста заявку оставляйте здесь sam5.ru/letter.php

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка логотипа

    $30

    Доброго дня уважаемые фрилансеры Необходимо разработать строгий логотип для сайта asiaforex.ru Для сайта выбрана тема вордпресс - http://wpcrunchy.com/demo/?cat=5 , ориентир соответственно будем держать на неё.

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад