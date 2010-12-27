Требуется логотип на сайт esigaret.ru

Сейчас он отсутствует, как таковой.

Хочется сделать его, что бы вписался в сайт и было понятно по логотипу, о чем собственно сам сайт.

Сроки не горят. У кого есть идеи и опыт - готов сотрудничать.