Разработка логотипа и визитки

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен56 заявок2222 просмотра
#1$55

Приветствую!!

Необходимо разработать логотип и 2-х стороннию визитку для производственной фирмы.

Название фирмы: "KveStore"(инглиш);"КвеСтор" (рус); kvestore.ru (сайт не создан)

Специализация фирмы: Производство и продажа торгового-выставочного оборудования (мебель) и сопутствующих товаров (электроника, аксессуары) для магазинов и торговых точек.

Предпочитаю средние и светлые тона, но рассмотрю любые ваши предложения.

!!!Обязательное условие: исходники должен быть в вектре (Corel)!!!

14 лет назад
Jaros80
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

sv_zotkinas
Светлана 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
#1
Светлана участвовала в конкурсе на создание логотипа для фирмы «Квестор». Ее работа сразу привлекла внимание. Светлана мгновенно, грамотно и оперативно обработала все замечания. Сразу видно, что человек хочет работать. Люблю спецов, они не задерживают своей работой достижение моей цели. Спасибо за чётко выполненную работу.
Очень приятно было участвовать в конкурсе и работать с Ярославом. Хороший, грамотный заказчик, приятный в общении человек! Быстро определился с победителем. Оплата мгновенная. Спасибо Вам за конкурс!

Заявки фрилансеров

sv_zotkinas
Светлана 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
#1

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