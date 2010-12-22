Добрый день! Задача данного конкурса - создание логотипа для компании, занимающейся строительством дата-центров (ЦОДов) и серверных помещений. На данный момент разрабатывается сайт – www.evraziya-cod.su (пока не работает). Именно для него и требуется ...
Разработать логотип
Требуется разработать логотип для компании, которая занимается online обучением
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