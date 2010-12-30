Продвижение сайта
- $105Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо продвижение сайта www.kvestore.ru в Яндексе и Гугле. Домен месячный, сайт на завершающем этапе доделки. Заполнение ~40% готово Тематика: Торговое оборудование Примерный список ключей: -Мебель для магазинов ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $60
Создание внутренних страниц для сайта + иконкиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте Необходимо создать сайт для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов. Дизайн разработан Общие пожелания витают в воздухе... Вёрстка не сделана!!! Движок не определён... Пожелания: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $40
Написание 5 статей для сайта Темы в приложенииКопирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте Необходимо создать дизайн сайта для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов. Название фирмы "КвеСтор" , "KveStore", www.kvestore.ru Пожелания: -Стилистика сайта должна соответствовать логотипу фирмы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте Необходимо создать сайт для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов. Пожелания: -Стилистика сайта должна соответствовать логотипу фирмы (см.приложение). -Простая админка -Размещение сайта на ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $55
Приветствую!! Необходимо разработать логотип и 2-х стороннию визитку для производственной фирмы. Название фирмы: "KveStore"(инглиш);"КвеСтор" (рус); kvestore.ru (сайт не создан) Специализация фирмы: Производство и продажа торгового-выставочного оборудования (мебель) и сопутствующих ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $25
Необходимо придумать название для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования (витрины, прилавки). Свободный домен в зоне .ru и spb.ru - обязателен. Вслед за данным конкурсом будет организован другой по созданию логотипа. В ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад