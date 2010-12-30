Светлана участвовала в конкурсе на создание логотипа для фирмы «Квестор». Ее работа сразу привлекла внимание. Светлана мгновенно, грамотно и оперативно обработала все замечания. Сразу видно, что человек хочет работать. Люблю спецов, они не задерживают своей работой достижение моей цели. Спасибо за чётко выполненную работу.