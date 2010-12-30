Jaros80

Ярослав Jaros80

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение

    Необходимо продвижение сайта www.kvestore.ru в Яндексе и Гугле. Домен месячный, сайт на завершающем этапе доделки. Заполнение ~40% готово Тематика: Торговое оборудование Примерный список ключей: -Мебель для магазинов ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание сайта

    Здравствуйте Необходимо создать сайт для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов. Дизайн разработан Общие пожелания витают в воздухе... Вёрстка не сделана!!! Движок не определён... Пожелания: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта торгового оборудования

    $100

    Здравствуйте Необходимо создать дизайн сайта для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов. Название фирмы "КвеСтор" , "KveStore", www.kvestore.ru Пожелания: -Стилистика сайта должна соответствовать логотипу фирмы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Просто сайт

    Здравствуйте Необходимо создать сайт для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов. Пожелания: -Стилистика сайта должна соответствовать логотипу фирмы (см.приложение). -Простая админка -Размещение сайта на ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка логотипа и визитки

    $55

    Приветствую!! Необходимо разработать логотип и 2-х стороннию визитку для производственной фирмы. Название фирмы: "KveStore"(инглиш);"КвеСтор" (рус); kvestore.ru (сайт не создан) Специализация фирмы: Производство и продажа торгового-выставочного оборудования (мебель) и сопутствующих ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Название фирмы

    $25

    Необходимо придумать название для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования (витрины, прилавки). Свободный домен в зоне .ru и spb.ru - обязателен. Вслед за данным конкурсом будет организован другой по созданию логотипа. В ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$110
10 баллов
11 лет назад
Продвижение
Не помню я по этому вопросу уже не чего сервис требует что бы был оствлен отзыв. Приходится что то писать.
Работа выполнена.
Ответный отзыв
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для (nikerina)
Было приятно работать!Обращайтесь еще!
Качественно выполнена поставленная задача. Красивый дизайн и иконки.Оперативно. Спасибо. Всем Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
sv_zotkinas
Светлана 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Проект для sv_zotkinas
Написание статей
Очень рада нашему сотрудничеству, всем рекомендую, работать одно удовольствие!
Отличная работа и сделана очень быстро. Спасибо огромное!!!! Рекомендую всем, не прогадаете))
Ответный отзыв
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта торгового оборудования
Было приятно победить в конкурсе. Адекватный и приятный заказчик. Всем рекомендую!
Спасибо Ирине за дизайн сайта. Учтены все пожелания. Рекомендую.
Ответный отзыв
sv_zotkinas
Светлана 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$55
10 баллов
14 лет назад
Разработка логотипа и визитки
Очень приятно было участвовать в конкурсе и работать с Ярославом. Хороший, грамотный заказчик, приятный в общении человек! Быстро определился с победителем. Оплата мгновенная. Спасибо Вам за конкурс!
Светлана участвовала в конкурсе на создание логотипа для фирмы «Квестор». Ее работа сразу привлекла внимание. Светлана мгновенно, грамотно и оперативно обработала все замечания. Сразу видно, что человек хочет работать. Люблю спецов, они не задерживают своей работой достижение моей цели. Спасибо за чётко выполненную работу.
Ответный отзыв
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