Проект для sv_zotkinas

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки154 просмотра

Написание 5 статей для сайта

Темы в приложении

Написание статей
14 лет назад
Jaros80
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sv_zotkinas
Светлана 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$40
7 дней
Отличная работа и сделана очень быстро. Спасибо огромное!!!! Рекомендую всем, не прогадаете))
Очень рада нашему сотрудничеству, всем рекомендую, работать одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

sv_zotkinas
Светлана 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Статьи о комнатных растениях

    $20

    Необходимо написать или сделать качественный рерайт коротких статей о комнатных растениях. Темы обсуждаются отдельно. Всего требуется 10 статей. Объем одной статьи 3000 символов (~1,5 страницы формата А4), стоимость $2 (60 рублей).

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редактирование текстов travel-тематики

    Редактура имеющихся заготовок текстов (отели, рестораны, SPA – тур. тематика). Нужен опытный специалист с ПОРТФОЛИО, имеющий опыт редактирования – текстов статей, отчетов, заметок и пр. Оплата – 50 ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт на тему огнестрельного оружия

    Нужны толковые рерайтеры для написания статей про огнестрельное (преимущественно) оружие. Спешить некуда, поэтому выбирать буду по цене (до 2$/1000 знаков). Наличие в портфолио статей на подобную тематику - 80% успеха. Заявки оставляйте только ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Тексты для сайта

    Нужно написать Уникальные тексты для сайта свадебного салона подробности в аську 423-117-008

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайт 90 описаний (дома, бани, бытовки)

    $100

    Пока что проект прикрыт. Копирайтер пишет. Если справиться проект будет закрыт. Всем спасибо! Учту на будущие проекты Требуется копирайтер, умеющий из одного описания множить уникальный контент. Задача: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание текста для страницы О Компании

    Здравствуйте, ув. Фрилансеры и Студии! Требуется написать текст для Страницы О Компании. Компания разрабатывает интернет-проекты, к примеру - Магазин Готовых работ, социальная сеть, запустила проект Дизайн студию и т.д.!

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать 10 статей для russ-ribalka.ru

    Нужно написать 10 интересных стате о рыбалке для нового сайта http://russ-ribalka.ru. Желательно вставить фото. Обьем 1 статьи примерно 2 тыс символов. От вас стоимость всего заказа и ваша аська.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад