Рерайт на тему огнестрельного оружия

Посмотрите на отзывы Ивана, и вы поймете, что это - настоящий профессионал. Но я скажу больше: он не просто профи, он профессионалище! Он переделывал казалось бы банальные тексты про оружие и превращал их в настоящую конфетку. Ни разу он не подвел меня по срокам, а качеству может позавидовать Шекспир (с)