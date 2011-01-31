Рерайт на тему огнестрельного оружия

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  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок240 просмотров

Нужны толковые рерайтеры для написания статей про огнестрельное (преимущественно) оружие.

Спешить некуда, поэтому выбирать буду по цене (до 2$/1000 знаков). Наличие в портфолио статей на подобную тематику - 80% успеха.

Заявки оставляйте только здесь, можно сразу с ICQ/skype. Можете написать 3-4 предложения про ПЯ "Грач" для оценки стиля и качества, желательно техническую сторону (автоматика, конструкция), т.к. это сложнее. Готовые примеры кидайте в личку.

Написание статей
14 лет назад
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rapidwriter
Иван 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
Посмотрите на отзывы Ивана, и вы поймете, что это - настоящий профессионал. Но я скажу больше: он не просто профи, он профессионалище! Он переделывал казалось бы банальные тексты про оружие и превращал их в настоящую конфетку. Ни разу он не подвел меня по срокам, а качеству может позавидовать Шекспир (с)
Еще никогда я не работал на такие интересные темы! Писать было настоящим удовольствием! Все могут быть уверены, что этот заказчик даст хорошую работу!

Заявки фрилансеров

rapidwriter
Иван 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад

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