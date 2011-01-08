Копирайт 90 описаний (дома, бани, бытовки)

Пока что проект прикрыт. Копирайтер пишет. Если справиться проект будет закрыт. Всем спасибо! Учту на будущие проекты

Требуется копирайтер, умеющий из одного описания множить уникальный контент.

Задача:

Есть объекты - деревянные дома, бани и бытовки. Каждый объект имеет фото. - всего 90

1) На каждый объект необходимо составить УНИКАЛЬНОЕ краткое описание с изюминкой для каждого объекта (чтобы было какое-то отличие) - не менее 500 символов без пробелов. Что-то вроде "небольшой дом, где вечерами можно любоваться закатами на просторной веранде и т.д. и т.п."

2) Каждый объект имеет описание по установленной форме:

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Проект деревянного дома ПД – 106

- небольшой дом, где вечерами можно любоваться закатами на просторной веранде.

Размеры деревянного дома

Размеры общие: 5х6 м

Площадь застройки: 30 м2

Общая площадь дома: 22.4 м2

Высота потолка: 2050-2100 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ИЗ БРУСА

ФУНДАМЕНТ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Базовый фундамент такого деревянного дома выполняется столбчатым из бетонных блоков 200х200x400мм. По Вашему желанию, дом можно установить на заливной столбчатый фундамент или на ленточный фундамент.

ПОЛ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Пол в любом нашем доме двойной утепленный. В качестве утеплителя потолка и пола используется минеральная вата толщиной 50 мм и пергамин. Черновой пол и подрешетник выполняется необрезной доской в 22 мм. Чистовой пол деревянного дома – шпунтованная доска толщиной 36 мм.

СТЕНЫ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Стены первого этажа деревянного дома сделаны из профилированного бруса размером 100х150 мм. Толщина стены 10 см. При некотором удорожании можно построить дом из бруса с толщиной стен 150х150 мм. Между брусом прокладывается утеплитель - джут.

ПЛАНИРОВКА И ПЕРЕГОРОДКИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Внутренние перегородки, как и внешние стены деревянного дома, сделаны из профилированного бруса. Планировка внутри дома может меняться в зависимости от ваших пожеланий. Внутри дома стены не обшиваются, так как брус простроган по классу евровагонки и имеет приличный вид. Вагонкой обшивается только второй этаж.

КРОВЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Крыша этого деревянного дома мансардная (прямая). В качестве кровли используется ондулин. По Вашему желанию, ондулин можно изменить на любую другую кровлю

ОКНА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Окна в этом деревянном доме двухстворчатые с двойным остеклением размером 1000х1200 мм. Возможно изменение расположения окон дома. При неизменном количестве окон, цена на дом не изменится.

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Входная дверь металлическая. Внутренние двери деревянного дома филенчатые. Размер внутренних дверей 2100х850 мм. Возможно изменение расположения дверей при неизменной цене на деревянный дом.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Подготовка необходимого материала занимает 5-6 дней. Данный деревянный дом строится за 5-7 дней.

ДОСТАВКА И СБОРКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

В стоимость дома, входит доставка до Москвы или Санкт-Петербурга и радиус 50 км от границы города. По дальнейшей доставке стоимость можно уточнить у менеджера компании".

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Соответственно, необходимо размножить эту форму на каждый объект так, чтобы текст не был идентичным и имел определенный процент уникальности. Это можно и прогой прогнать...

Сроки - 5 дней. Оплата - 100 у.е. за всю работу.

Оплата - ЯД или WM