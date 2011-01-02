Раз в неделю нужно редактировать гороскоп астролога. Фактически полностью переписывать, основываясь на смысле исходника. Задача: каждое предсказание должно быть остроумным, образным, позитивным. Исходники буду высылать. Объем 550 зн * 12 = 6 600 тыс зн ...
Рерайт статей о промышленном оборудовании
Требуется человек для рерайта новостей о промышленном оборудовании.
Тематика: Насосы, вентиляционное оборудование, трубопроводная арматура и проч.
Примеры здесь: http://airpump.ru/lastnews/
Приблизительно 20 статей в неделю по 2-3 тысячи знаков.
Предыдущий рерайтер получал 150-200 wmz в месяц.
Внимание: требуется именно конкретный человек, а не группа авторов.
Оплата 1,5 wmz за 1000 знаков.
Также от рерайтера возможно потребуется: рерайт прочих статей и обзоров (оплачивается отдельно)
Написание рекламных предложение с ссылками в существующие тексты (оплачивается отдельно)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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