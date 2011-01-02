Рерайт статей о промышленном оборудовании

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт38 заявок391 просмотр

Требуется человек для рерайта новостей о промышленном оборудовании.

Тематика: Насосы, вентиляционное оборудование, трубопроводная арматура и проч.

Примеры здесь: http://airpump.ru/lastnews/

Приблизительно 20 статей в неделю по 2-3 тысячи знаков.

Предыдущий рерайтер получал 150-200 wmz в месяц.

Внимание: требуется именно конкретный человек, а не группа авторов.

Оплата 1,5 wmz за 1000 знаков.

Также от рерайтера возможно потребуется: рерайт прочих статей и обзоров (оплачивается отдельно)

Написание рекламных предложение с ссылками в существующие тексты (оплачивается отдельно)

14 лет назад
nick_name
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Llama_Operator
Сомов 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Llama_Operator
Сомов 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Гороскопы

    Раз в неделю нужно редактировать гороскоп астролога. Фактически полностью переписывать, основываясь на смысле исходника. Задача: каждое предсказание должно быть остроумным, образным, позитивным. Исходники буду высылать. Объем 550 зн * 12 = 6 600 тыс зн ...

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание уникальных статей для сайтов

    Приглашаю профессионального копирайтера для написания статей по искусству и культуре Индии и Азии для сайта asia-art.ru от 3000зн/статья; Уникальных статей для сайтов macrobiotica.ru и vegan.ru от 3000зн/статья; Профессионального ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • О автомобилях для рыбалки lovi-ribku.ru

    Написать статью о автомобилях для охоты и рыбалки для сайта http://lovi-ribku.ru. В статье должны быть слова (рыбак, рыбалка) Статья на 1700 симовлов без пробелов. Статья нужна к сегодняшнему вечеру.Как можно быстрее. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать 600 коментариев.

    Нужно разместить коментарии на 30 сайтах , с регистрацией. Всего по 2 коментария на сайт. Нужно сделать коментарии на 10 моих сайтов . При регистрации на каждый новый сайт нежно пройти новую регистрацию в ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Быстро отрерайтить 15К текста

    $15

    Приветствую! Нужно до вечера отрерайтить 15К текста (с меня тема - исходник ваш), оплата тоже сегодня! Все, кто может взяться прямо сейчас - оставляйте аську, сразу свяжусь! ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 58 статей - Электронные сигареты. Рерайт-копирайт

    $50

    Требуется написание и размножение статей по тематике "электронные сигареты". Всего хочу получить 58 статей. Требуется: -каждая статья ~2000 символов -уникальность от 85% -свободное изложение, любой аспект данной тематики (преимущества, новости, ...

    Написание статейHTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи на тему одиночества

    Нужны несколько объёмных статей на тему одиночества, тоски, мыслях о смерти, боге. Количество статей порядка 5-10, будет определено позднее индивидуально. Статьи для SEO, уникальные, хорошо читаемые (очень строго на предмет орфографических ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен рерайт статей, работы много

    Нужен рерайтер тематика статей - любовь, секс, отношения... Статей для рерайта очень много, если меня устроит как вы выполняете свою работу, тогда будем сотрудничать постоянно. Нужно рерайтить статьи ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад