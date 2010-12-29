Нужен рерайт статей, работы много

Нужен рерайтер тематика статей - любовь, секс, отношения...

Статей для рерайта очень много, если меня устроит как вы выполняете свою работу, тогда будем сотрудничать постоянно.

Нужно рерайтить статьи - чтобы на выходе статья была уникальна не меньше чем на 95% и потеря символов не больше 100.

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