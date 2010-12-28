Заполнение форума

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок279 просмотров

Заполнение форума на чайную тематику

14 лет назад
Mateman
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Кипирайт для сайта мебельной фирмы

    Необходимо написать текст 9 страниц (а может качественные рерайт, обсудим отдлеьно), для фирмы которая занимается изготовлением мебели на заказ. Нужна качественная работа с соблюдением всех правил: ключевые слова, перелинковка и т.д, так же обязательно нужно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходим рерайт

    $50

    Здравствуйте срочно необходим рерайт текста. Объемом 10-15 тыс символов, тематика программы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать обзор для сайта

    $20

    Необходимо написать краткий обзор сайта http://picstwit.com (http://picstwit.com/russian.html - русская версия). Обзор будет публиковаться на разных площадках как рунета, так и буржунета. Обзор нужен на русском языке. Что нужно: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужны статьи по тематике Пейнтбол

    Нужны статьи для сайта paintball-mo.ru, тематика пейнтбол. Не нужно копирование из других источников, нужно эксклюзивное. Тема может быть абсолютно любая, начиная от тактики в пенйтболе, заканчивая какой маркер купить или какой фидер или гранаты лучше. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайтинг

    Есть 5 Названий будущих статей, ваша задача заключается в том чтобы статьи стали "настоящими", нужно в самые короткие сроки сделать копирайтинг 5 названий которые скину в icq. Все тексты характера на тему Интернет, заработок, сайтостроение, ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно описание онлайн сервиса для дизайнеров

    $100

    Есть онлайн сервис http://www.colorschemetools.net/colorschemegenerator/ для дизайнеров требуется довольно подробное описание доступных функций и что дает его использование. (есть русский аналог http://colory.ru/ - это поможет в понимании и описании) ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт пресс-релиза на английском языке

    Друзья, Еще раз публикую заявку на тестовое задание по рерайту пресс-релиза. Прилагаю абзац для перевода на английский язык. Заявки принимаются сегодня до 16.00 Тестовый перевод не оплачивается. Спасибо! С ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт по финансам

    $500

    Требуется из ленты финансовых новостей отбирать наиболее интересные материалы и переписывать их, обьем от 10000 знаков в день. Переписывать нужно постепенно в течении 8 часово со строгим графиком 5/2. Обязательное знание тематики финансы и биржи. ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад