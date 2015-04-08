Нужны статьи для сайта paintball-mo.ru, тематика пейнтбол. Не нужно копирование из других источников, нужно эксклюзивное. Тема может быть абсолютно любая, начиная от тактики в пенйтболе, заканчивая какой маркер купить или какой фидер или гранаты лучше. ...
Написать обзор для сайта
Необходимо написать краткий обзор сайта http://picstwit.com (http://picstwit.com/russian.html - русская версия).
Обзор будет публиковаться на разных площадках как рунета, так и буржунета. Обзор нужен на русском языке.
Что нужно:
- Заголовок. Четкий, чтобы сразу было понятно о чем речь!
- Текст - 2000-3000 символов.
- Обязательно отметить в обзоре различие между сайтам twitpic.com (также подобными ему) и сайтом picstwit. Оно заключается в том, что там картинки нужно загружать с компьютера, а здесь можно в несколько кликов опубликовать картинку из любого места в Интернете.
Нужен человек, разбирающийся в Твиттере, чтобы не получилось ляпов с обзором.
Оплата 20 USD по webmoney, только рублевый кошелек. Оплата по факту. Срок: чем быстрее, тем лучше!
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