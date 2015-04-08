Написать обзор для сайта

Необходимо написать краткий обзор сайта http://picstwit.com (http://picstwit.com/russian.html - русская версия).

Обзор будет публиковаться на разных площадках как рунета, так и буржунета. Обзор нужен на русском языке.

Что нужно:

- Заголовок. Четкий, чтобы сразу было понятно о чем речь!

- Текст - 2000-3000 символов.

- Обязательно отметить в обзоре различие между сайтам twitpic.com (также подобными ему) и сайтом picstwit. Оно заключается в том, что там картинки нужно загружать с компьютера, а здесь можно в несколько кликов опубликовать картинку из любого места в Интернете.

Нужен человек, разбирающийся в Твиттере, чтобы не получилось ляпов с обзором.

Оплата 20 USD по webmoney, только рублевый кошелек. Оплата по факту. Срок: чем быстрее, тем лучше!