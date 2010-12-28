Нужны статьи по тематике Пейнтбол

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок215 просмотров

Нужны статьи для сайта paintball-mo.ru, тематика пейнтбол. Не нужно копирование из других источников, нужно эксклюзивное. Тема может быть абсолютно любая, начиная от тактики в пенйтболе, заканчивая какой маркер купить или какой фидер или гранаты лучше. Вы предлагаете тему, если мы соглашаемся, то Вы начинаете писать статью, после оплата по договоренности.

Отдается предпочтение тем кто имеет хороший опыт на данную тему.

Связь здесь приват или ася 293899.

14 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтинг

    Есть 5 Названий будущих статей, ваша задача заключается в том чтобы статьи стали "настоящими", нужно в самые короткие сроки сделать копирайтинг 5 названий которые скину в icq. Все тексты характера на тему Интернет, заработок, сайтостроение, ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно описание онлайн сервиса для дизайнеров

    $100

    Есть онлайн сервис http://www.colorschemetools.net/colorschemegenerator/ для дизайнеров требуется довольно подробное описание доступных функций и что дает его использование. (есть русский аналог http://colory.ru/ - это поможет в понимании и описании) ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт пресс-релиза на английском языке

    Друзья, Еще раз публикую заявку на тестовое задание по рерайту пресс-релиза. Прилагаю абзац для перевода на английский язык. Заявки принимаются сегодня до 16.00 Тестовый перевод не оплачивается. Спасибо! С ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 5 текстов по недвижимости

    $12

    Нужно 5 текстов по теме недвижимости. Тексты должны быть по 2к знаков, можно чуть больше но не меньше. Копирайт или рерайт неважно, главное чтобы статьи были уникальными + нужно будет употребить в тексте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт по финансам

    $500

    Требуется из ленты финансовых новостей отбирать наиболее интересные материалы и переписывать их, обьем от 10000 знаков в день. Переписывать нужно постепенно в течении 8 часово со строгим графиком 5/2. Обязательное знание тематики финансы и биржи. ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение детского интернет магазина

    http://wonder-land.msk.ru/ Нужен опытный человек для написания грамотного продающего и красивого текста для забивки товара на сайт ин-магазина. Тексты рерайт без фотографий.Описание должно быть достаточно подробным,объясняющим.Желателен опыт работы с детскими товарами. Пишите ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт статьи

    Нужно сделать рерайт статьи, 25 тыс. знаков. Нужно до среды. Предлагайте свои цены. Предпочтение отдам низкой цене и высокой репутации исполнителя.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад