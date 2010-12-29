Здравствуйте. Необходимо написать текст для сайта. Весь сайт о "разрешении на применение Ростехнадзора" и дополнительных сертификатах, которые необходимы для его получения. Кто сталкивался с этой тематикой, обязательно оставляйте ссылки с примерами. ...
5 текстов по недвижимости
Нужно 5 текстов по теме недвижимости.
Тексты должны быть по 2к знаков, можно чуть больше но не меньше.
Копирайт или рерайт неважно, главное чтобы статьи были уникальными + нужно будет употребить в тексте один раз или больше ключевую фразу.
Это статьи для продвижения так что не нужно высшего пилотажа, нужно: уникальность, удобочитаемость, без ошибок.
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