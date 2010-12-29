5 текстов по недвижимости

Нужно 5 текстов по теме недвижимости.

Тексты должны быть по 2к знаков, можно чуть больше но не меньше.

Копирайт или рерайт неважно, главное чтобы статьи были уникальными + нужно будет употребить в тексте один раз или больше ключевую фразу.

Это статьи для продвижения так что не нужно высшего пилотажа, нужно: уникальность, удобочитаемость, без ошибок.