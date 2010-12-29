5 текстов по недвижимости

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен33 заявки373 просмотра

Нужно 5 текстов по теме недвижимости.

Тексты должны быть по 2к знаков, можно чуть больше но не меньше.

Копирайт или рерайт неважно, главное чтобы статьи были уникальными + нужно будет употребить в тексте один раз или больше ключевую фразу.

Это статьи для продвижения так что не нужно высшего пилотажа, нужно: уникальность, удобочитаемость, без ошибок.

14 лет назад
Anokalintik
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$12
1 день
Работа была проделана быстро и качественно, были учтены все пожелания.
Валентин, было приятно с Вами сотрудничать, спасибо! Рекомендую, как порядочного и доброжелательного заказчика.

Заявки фрилансеров

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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