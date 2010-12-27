Новогодний копирайт

Здраствуйте на Новый Год многие люди задаются себе вопросом: Как отметить Новый год, Где отметить Новый Год и т.д. Суть работы заключается в следующем: мне нужно чтобы несколько копирайтеров с биржи, написали по 4 – 6 текстов на Новогодние темы.Оплата Webmany 2$, как вы уже поняли нужны работы до Нового года, обязательное условие! Так что торопитесь поработать чтобы хорошо отметить Новогодние праздники!)

Связь со мной Icq 607604209 )