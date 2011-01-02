Необходимо написать текст, используя мои исходники

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  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок551 просмотр

По определенному "скелету" нужно составить хороший, грамотный, мотивирующий текст.

Для написания статьи дам текстовые заметки(мысли в слух:), некоторые "копипаст" текстовые блоки по этой теме. Грубо говоря, начинка для статьи есть, нужно ее грамотно и "вкусно" оформить

На данный момент заметок где то на 4000 знаков, нужно составить текст 2000-3000 знаков

Тематика: обучающие видеокурсы и тренинги.

Опыт написания статей и текстов обязателен.

Помимо желания выполнить заказ, просьба указывать цену на ваши услуги и ссылку на портфолио(примеры ваших текстов)

Написание статей
14 лет назад
GreenBucks
Кирилл 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$6
3 дня
Отличная работа! Быстро, творчески, креативно! Я очень доволен нашим сотрудничеством. Планирую продолжать работать с Богданом. Рекомендую! P.S. Еще и очень хорошие стихи пишет, буду обращаться и за написанием стихов;)
Очень понравилось работать. Все оперативно и по делу. Оплата своевременная, даже более того! С удовольствием поработаю еще если придется. И другим рекомендую! Кириллу желаю побольше интересных проектов и толковых исполнителей!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад

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