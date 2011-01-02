Предлагаю работу копирайтерам ( подработку), нужно написать 6 статей по теме "строительство домов" по 2000 - 3000 символов, одна работа цена 3$ . Нужно написать до нового года, срочно! Все подробности здесь: 625585485 P.S. ...
Необходимо написать текст, используя мои исходники
По определенному "скелету" нужно составить хороший, грамотный, мотивирующий текст.
Для написания статьи дам текстовые заметки(мысли в слух:), некоторые "копипаст" текстовые блоки по этой теме. Грубо говоря, начинка для статьи есть, нужно ее грамотно и "вкусно" оформить
На данный момент заметок где то на 4000 знаков, нужно составить текст 2000-3000 знаков
Тематика: обучающие видеокурсы и тренинги.
Опыт написания статей и текстов обязателен.
Помимо желания выполнить заказ, просьба указывать цену на ваши услуги и ссылку на портфолио(примеры ваших текстов)
Выбранный исполнитель
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