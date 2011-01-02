Необходимо написать текст, используя мои исходники

По определенному "скелету" нужно составить хороший, грамотный, мотивирующий текст.

Для написания статьи дам текстовые заметки(мысли в слух:), некоторые "копипаст" текстовые блоки по этой теме. Грубо говоря, начинка для статьи есть, нужно ее грамотно и "вкусно" оформить

На данный момент заметок где то на 4000 знаков, нужно составить текст 2000-3000 знаков

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Опыт написания статей и текстов обязателен.

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