Нужно описание фирм. Каждое описание по 1000 знаков (минимум, без пробелов). Всего нужно 400 разных фирм – это ровно на месяц работы. Создавать описания нужно понедельно, т.е. одна неделя 100 фирм. По большинству из них ...
Копирайтинг
Предлагаю работу копирайтерам ( подработку), нужно написать 6 статей по теме "строительство домов" по 2000 - 3000 символов, одна работа цена 3$ . Нужно написать до нового года, срочно! Все подробности здесь: 625585485
P.S. С Наступающим Новым Годом!
Заявки фрилансеров
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