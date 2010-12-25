Для сайта автомобильной тематики требуется ~200 статей. Проект уйдет 2-3 исполнителям. Объем каждой статьи ~1500-2000 символов. Общий бюджет проекта 800 долларов. ------- ...
Проект №2 - Строительство
Для сайта строительной тематики необходимо ~200 статей.
Проект уйдет 2-3 исполнителям. Объем каждой статьи ~1500-2000 символов.
Общий бюджет проекта 800 долларов.
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Требования к кандидатам:
1. Наличие в портфолио работ по автомобильной тематике (технологии ремонта, обзор стройматериала...)
2. После отбора авторов, голосовая связь обязательна.
3. Оперативность в исполнении и грамотность.
Пятого января хотелось бы начать работу. До того момента буду присматриваться к авторам.
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