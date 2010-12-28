Наполнение сайта под ключ. Услуги сертификации

Здравствуйте.

Необходимо написать текст для сайта.

Весь сайт о "разрешении на применение Ростехнадзора" и дополнительных сертификатах, которые необходимы для его получения.

Кто сталкивался с этой тематикой, обязательно оставляйте ссылки с примерами.

Текст нужен для всего сайта. планируется 70-100 тыс. символов. Местами seo текст, местами обычный.

Указывайте ваши условия работы и цены за 1000 символов.

Подробное тз вышлем исполнителю.