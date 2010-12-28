Наполнение сайта под ключ. Услуги сертификации

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Закрыт16 заявок318 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо написать текст для сайта.

Весь сайт о "разрешении на применение Ростехнадзора" и дополнительных сертификатах, которые необходимы для его получения.

Кто сталкивался с этой тематикой, обязательно оставляйте ссылки с примерами.

Текст нужен для всего сайта. планируется 70-100 тыс. символов. Местами seo текст, местами обычный.

Указывайте ваши условия работы и цены за 1000 символов.

Подробное тз вышлем исполнителю.

14 лет назад
petreniuk
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад
$400
10 дней
#1
Копирайтинг

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад
#1
Копирайтинг

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