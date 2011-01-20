Здравствуйте. Требуется человек для постоянной работы по: -Переносу контента -Верстке и правке разных мелочей на сайтах Кого мы ищем: -Человек который стабильно ...
- $500HTML-верстка25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется сделать шаблон сайта для cms 1С-Битрикс. Сайт уже сверстан. Срок 1-2 дня. А вообще нужен человек для постоянных проектов. Желательно знание битрикса, css3, html5 и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужно сверстать макет главной страницы, она в приложении. На сайте идея, что контент плавает, а бэграунд сайта остается. выглядит как тут tichapenicheiro.com Потом макет планируется заливать ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать инфоблок «Каталог обектов» и подгружать в него выгрузку из crm Microsoft dynamics Примеры выгрузок в приложении. Также там будут фотки. Выгрузку можно делать в xml и по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужно добратать сайт на 1с-битрикс. Подробности в приложении. Предлагайте Ваши цены и сроки. Не забывайте указывать аську и желательно скайп.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо сверстать макет сайта. Макет уже сделан фрилансером (Bar) заявки оставлять не нужно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $300
Здравствуйте. Нужно дорисовать начатый проект, заменить центральную иллюстрацию. подробное тз в приложении. прошу вас указывать сроки и цены. желательно сделать в течении недели. приоритет в выборе заказчика по цене.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать текст для сайта. Весь сайт о "разрешении на применение Ростехнадзора" и дополнительных сертификатах, которые необходимы для его получения. Кто сталкивался с этой тематикой, обязательно оставляйте ссылки с примерами. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад