petreniuk

Александр petreniuk

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Сверстать макет главной страницы

    Здравствуйте, нужно сверстать макет главной страницы, она в приложении. На сайте идея, что контент плавает, а бэграунд сайта остается. выглядит как тут tichapenicheiro.com Потом макет планируется заливать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    $300

    Здравствуйте. Нужно дорисовать начатый проект, заменить центральную иллюстрацию. подробное тз в приложении. прошу вас указывать сроки и цены. желательно сделать в течении недели. приоритет в выборе заказчика по цене.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта под ключ. Услуги сертификации

    Здравствуйте. Необходимо написать текст для сайта. Весь сайт о "разрешении на применение Ростехнадзора" и дополнительных сертификатах, которые необходимы для его получения. Кто сталкивался с этой тематикой, обязательно оставляйте ссылки с примерами. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

BAR
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта (приватно для bar)
Работа с человеком оставила хорошие впечатления.
Хороший исполнитель, спасибо!
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