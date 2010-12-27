Статья "Проверка VIN" + размножение

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Закрыт2 заявки151 просмотр

Нужна статья-копирайт на тему: "Проверка VIN" ~3кз + размножение

В рамках задания нужно сделать:

1.Подобрать ВЧ-запросы

2.Написать статью

3.Размножить на 500экз

4.Проставить случайным образом по 2 ссылки (ссылки разные)

Уникальность размноженных статей 95-100% при длине шингла 4-5слов

При максимальном вхождении ключей статья должна быть человекочитаема!

Опыт и примеры автомобильных статей обязательно!!! (примеры пишите сюда, в личку)

Срок - сутки после выбора исполнителя.

Цены указывайте в проекте

14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Выбранный исполнитель

denakademik
Денис 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$18
1 день

Заявки фрилансеров

denakademik
Денис 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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