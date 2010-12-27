Здравствуйте. Необходимо написать текст для сайта. Весь сайт о "разрешении на применение Ростехнадзора" и дополнительных сертификатах, которые необходимы для его получения. Кто сталкивался с этой тематикой, обязательно оставляйте ссылки с примерами. ...
Статья "Проверка VIN" + размножение
Нужна статья-копирайт на тему: "Проверка VIN" ~3кз + размножение
В рамках задания нужно сделать:
1.Подобрать ВЧ-запросы
2.Написать статью
3.Размножить на 500экз
4.Проставить случайным образом по 2 ссылки (ссылки разные)
Уникальность размноженных статей 95-100% при длине шингла 4-5слов
При максимальном вхождении ключей статья должна быть человекочитаема!
Опыт и примеры автомобильных статей обязательно!!! (примеры пишите сюда, в личку)
Срок - сутки после выбора исполнителя.
Цены указывайте в проекте
Выбранный исполнитель
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