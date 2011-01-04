Наполнение детского интернет магазина

Замечательный исполнитель!!!!Очень ответственный и скурпулезный, подходит ко всему с большой отдачей, подсказывает моменты, на которые я и не обратила внимание(и даже не догадывалась об этом)!!!Мне очень понравилась работа Марины,надеюсь на продолжительное взаимовыгодное сотрудничество!!! Еще раз спасибо!!! Всем рекомендую!!!