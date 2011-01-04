Наполнение детского интернет магазина

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Завершен19 заявок382 просмотра

http://wonder-land.msk.ru/

Нужен опытный человек для написания грамотного продающего и красивого текста для забивки товара на сайт ин-магазина.

Тексты рерайт без фотографий.Описание должно быть достаточно подробным,объясняющим.Желателен опыт работы с детскими товарами.

Пишите свои расценки за позицию.

14 лет назад
Wonder-Land
Света 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

m1r1am
Марина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$1
3 дня
Замечательный исполнитель!!!!Очень ответственный и скурпулезный, подходит ко всему с большой отдачей, подсказывает моменты, на которые я и не обратила внимание(и даже не догадывалась об этом)!!!Мне очень понравилась работа Марины,надеюсь на продолжительное взаимовыгодное сотрудничество!!! Еще раз спасибо!!! Всем рекомендую!!!
Грамотное ТЗ, своевременная оплата. Общаться легко и приятно. Сотрудничать с ней – одно удовольствие. В конце работы приятной неожиданностью стала премия. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

m1r1am
Марина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
14 лет назад

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