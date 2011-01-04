Кипирайт для сайта мебельной фирмы

Необходимо написать текст 9 страниц (а может качественные рерайт, обсудим отдлеьно), для фирмы которая занимается изготовлением мебели на заказ. Нужна качественная работа с соблюдением всех правил: ключевые слова, перелинковка и т.д, так же обязательно нужно учесть локализацию фирмы - г. Пятигорск, Ставропольского края. Во вложении структура сайта и примеры страниц, которые понравились по стилю изложения заказчику.

Просьба - в предложениях писать 2 цены: копирайта и рерайта.

По срокам - нужно сделать до нового года, т.е. исполнителя выберу скорее всего сегодня!