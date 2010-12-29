Нужен человек который будет постоянно добавлять контент на сайт медицинской тематики. Короткие статьи на тему распространенных болезней, симптомов и лечения. В заявках указывайте цену за 1000 символов текста с пробелами.
Написание коротких текстов и подбор ключей
Сайт на движке DLE 9.0
Необходимо подобрать ключевые слова под каждую категорию сайта и написать уникальные короткие тексты (7-10 строк) релевантные каждой категории сайта.
Цену незнаю как определить , подскажите как её определить , думаю договоримся .
Заявки фрилансеров
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