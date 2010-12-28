Сделать уникальные описания

Добрый день

Для тех кто не хочет много пить и впадать в пред- и после новогоднюю спячку:)

Необходимо несколько человек для создания уникальных описаний фирм. Суть работы заключается в следующем:

1. Я даю вам ссылку на сайт где расположено большое количество описаний фирм

2. Вы отбираете в произвольном порядке 400 любых фирм

3. Делаете их описание по структуре: Название - Описание - Контакты и адрес

4. Готовый результат скидываете мне.

5. Объем каждого описания должен быть на 900-950 знаков б.п.

Важный момент: в большинстве случаев описание фирм в исходнике весьма скудно, поэтому Вам нужно будет разбавлять водой касающейся сегмента рынка в котором работает фирма, профессионализма команды, общие тенденции на рынке и так далее.

Работа не сложная. Бюджет не большой. Работы много.

Один пакет - 400 описаний. Сейчас нужно несколько человек на составление 4 пакетов. Один блок я отдаю в одни руки, поэтому беритесь за заказ только когда уверены, что сможете выполнить его от начала до конца.

С наступающим! :)

P.S. Давайте, чтоб экономить и ваше и мое время - ОБЯЗАТЕЛЬНО указываем стоимость за весь пакет (400 описаний), сроки за которые вы гарантируете его выполнение и контакты для оперативной связи (аську, мыло и т.д.)