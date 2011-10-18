Рерайтинг 10 статей

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Завершен9 заявок398 просмотров

10 статей по диетам. Объем - 1000-15000. Исходники есть. Цена - 0,7/1000 . Оплата - по факту проверки.

Срок - 30.12 к 15.00 по Киеву

14 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alixon
Михаил 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов(-3)
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо за качественную работу!
Спасибо за приятную работу и быструю оплату.

Заявки фрилансеров

alixon
Михаил 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов(-3)
14 лет назад

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