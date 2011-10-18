Нужна оригинальная статья для главной страницы интернет-магазина - 2000 знаков. Только для опытных. Общение - ЛС, скайп, ася. Мои контакты в подписи.
Рерайтинг 10 статей
10 статей по диетам. Объем - 1000-15000. Исходники есть. Цена - 0,7/1000 . Оплата - по факту проверки.
Срок - 30.12 к 15.00 по Киеву
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