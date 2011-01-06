58 статей - Электронные сигареты. Рерайт-копирайт

Требуется написание и размножение статей по тематике "электронные сигареты". Всего хочу получить 58 статей.

Требуется:

-каждая статья ~2000 символов

-уникальность от 85%

-свободное изложение, любой аспект данной тематики (преимущества, новости, недостатки, выбор, отличия)

-текст согласованный, без грамматических ошибок, очепяток. не прошу сверх-читабельный, прошу просто "человекопонятный", автоматический синонимайз не приму.

-использование ключей в анкорах (гиперссылках) (предоставляю списком). В каждой статье 2 гиперссылки.

-каждая статья в итоге в отдельном .txt, начало каждой статьи - заголовок в теге

, формат html (абзацы в

Жду от Вас, уважаемые фрилансеры, сроки работы и стоимость. Давайте так же уважать друг друга, заявки только в этой теме, не пишите мне в ЛС.

p.s. Всех с наступающим Новым Годом!