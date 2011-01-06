Нужны несколько объёмных статей на тему одиночества, тоски, мыслях о смерти, боге. Количество статей порядка 5-10, будет определено позднее индивидуально. Статьи для SEO, уникальные, хорошо читаемые (очень строго на предмет орфографических ...
58 статей - Электронные сигареты. Рерайт-копирайт
Требуется написание и размножение статей по тематике "электронные сигареты". Всего хочу получить 58 статей.
Требуется:
-каждая статья ~2000 символов
-уникальность от 85%
-свободное изложение, любой аспект данной тематики (преимущества, новости, недостатки, выбор, отличия)
-текст согласованный, без грамматических ошибок, очепяток. не прошу сверх-читабельный, прошу просто "человекопонятный", автоматический синонимайз не приму.
-использование ключей в анкорах (гиперссылках) (предоставляю списком). В каждой статье 2 гиперссылки.
-каждая статья в итоге в отдельном .txt, начало каждой статьи - заголовок в теге, формат html (абзацы в )
Жду от Вас, уважаемые фрилансеры, сроки работы и стоимость. Давайте так же уважать друг друга, заявки только в этой теме, не пишите мне в ЛС.
p.s. Всех с наступающим Новым Годом!
Выбранный исполнитель
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