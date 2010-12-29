Быстро отрерайтить 15К текста

Приветствую!

Нужно до вечера отрерайтить 15К текста (с меня тема - исходник ваш), оплата тоже сегодня!

Все, кто может взяться прямо сейчас - оставляйте аську, сразу свяжусь!

Бюджет - 15 вмз (за 15К рерайта). Рерайт должен быть с уникальностью не ниже 95%, при этом без орфографических ошибок!

p.s. если все не успеете до вечера, могу разделить проект для нескольких исполнителей...