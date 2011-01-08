Немного изменить существующий дизайн и максимально изменить html код страницы.
Дизайн сайта торгового оборудования
Здравствуйте
Необходимо создать дизайн сайта для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов.
Название фирмы "КвеСтор" , "KveStore", www.kvestore.ru
Пожелания:
-Стилистика сайта должна соответствовать логотипу фирмы (см.приложение).
Разделы сайта указаны в приложении
Всё общение только через личку - отвечу всем.
Победитель конкурса
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