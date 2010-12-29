Ищу вебдизайнера для создания нового дизайна сайта. Сайту уже 7 лет и хочется его обновить. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). После чего вы получите тех задание для оценки финансов и сроков.

Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться