Освежить дизайн главной страницы

Работа выполнена на высоком профессиональном уровне и в срок. При этом были даны исчерпывающие консультации по дизайну, исправленны недоработки предыдущих исполнителей. Великолепная коммуникабельность и внимание к заказчику. В результате мною размещены дополнительные заказы на работы. Уверенно рекомендую к сотрудничеству.