Освежить дизайн главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок311 просмотров

Требуется освежить дизайн главной страницы сайта приятными креативными мелочами. Разработка нового дизайна и переработка старого не нужны. Как вариант, необходимы цветовые растяжки по бокам главной страницы для широкоформатных мониторов, расширение верхеней полосы шапки для них же. Подробности и ссылки напишу в личку.

14 лет назад
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена на высоком профессиональном уровне и в срок. При этом были даны исчерпывающие консультации по дизайну, исправленны недоработки предыдущих исполнителей. Великолепная коммуникабельность и внимание к заказчику. В результате мною размещены дополнительные заказы на работы. Уверенно рекомендую к сотрудничеству.
Алексей оставил лишь положительные эмоции.Знает чего хочет.Приятен в общении и терпелив.Моментальная оплата. Рекомендуем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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