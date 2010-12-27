Дизайн для Обменика валют

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Закрыт26 заявок330 просмотров

Надо нарисовать дизайн для обменника электроныых валют.Подробности при переписке.

Сайт занимаеться в основном выводом и вводом веб мани.

Может у кого есть уже готовые наброски. Буду рад поглядеть. Наброски должны быть готовы к вечеру.

14 лет назад
Korni
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров