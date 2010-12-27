Для новостного сайта нужно разработать авторскийй дизайн и по нему сверстать шаблон wordpress в стиле новостного портала.
Дизайн для Обменика валют
Надо нарисовать дизайн для обменника электроныых валют.Подробности при переписке.
Сайт занимаеться в основном выводом и вводом веб мани.
Может у кого есть уже готовые наброски. Буду рад поглядеть. Наброски должны быть готовы к вечеру.
Заявки фрилансеров
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