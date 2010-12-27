Дизайн для Обменика валют

Надо нарисовать дизайн для обменника электроныых валют.Подробности при переписке.

Сайт занимаеться в основном выводом и вводом веб мани.

Может у кого есть уже готовые наброски. Буду рад поглядеть. Наброски должны быть готовы к вечеру.