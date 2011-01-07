Нужен новый дизайн для сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен81 заявка5092 просмотра
#1$120

Здравствуйте,

Нужно нарисовать новый дизайн для сайта - adsmain.com

Только дизайн, верстка пока не нужна!

Дизайн должен подходить уже существующему логотипу(который сейчас на сайте).

Все блоки и контент должны остаться прежними, только по новому оформлены и расположены.

В центре будет большой флэш баннер, который рисовать не надо, но надо както обозначить на дизайне.

Дизайны с аналогичных сайтов, которые мне нравятся:

http://clickbooth.com/

http://www.cxdigitalmedia.com/

http://www.axill.com/

Спасибо, жду ваши варианты.

14 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Победитель конкурса

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
#1
Хороший, профессиональный дизайнер! Все свои обязательства выполнил. Рекомендую.
Вячеслав отличный заказчик, Приятен в общении, чёткая постановка задачи надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
#1