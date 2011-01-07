Нужен новый дизайн для сайта

# 1 — $ 120

Здравствуйте,

Нужно нарисовать новый дизайн для сайта - adsmain.com

Только дизайн, верстка пока не нужна!

Дизайн должен подходить уже существующему логотипу(который сейчас на сайте).

Все блоки и контент должны остаться прежними, только по новому оформлены и расположены.

В центре будет большой флэш баннер, который рисовать не надо, но надо както обозначить на дизайне.

Дизайны с аналогичных сайтов, которые мне нравятся:

http://clickbooth.com/

http://www.cxdigitalmedia.com/

http://www.axill.com/

Спасибо, жду ваши варианты.