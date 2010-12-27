Создание и верстка шаблонов для простого сайта

Здравствуйте!

Интересует отрисовка и css div-ная верстка шаблона для сайта коммуникационной тематики.

Очень нравится (пример) - hostpro.ua.

Фон - только белый.

Цвета - синий, голубой, серый, черный (цвета peoplenet)

Логотип - Peoplenet.

На сайте обязательно присутствие кнопок - заказать консультацию по телефону,

кнопка - cвязь по скайп,

присутствие телефона, по которому можно позвонить - на самом видном месте.

А также кнопка - подключиться прямо сейчас.

ВАЖНО: сайт делается для регионального представителя (дилера) Peoplenet - это необходимо обозначить в дизайне каким-то образом, т.е. например логотипа Peoplenet + подпись - Одесса.

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На главной странице также как и на хостпро сейчас будет висеть картинка с ссылкой на текущую акцию - (сейчас продажа смартфона см. http://people.net.ua/) желательно по всей ширине страницы, но небольшая по высоте.

Все ссылки лучше всего делать текстом.

Заглавия - H1, H2, H3

Внизу страницы список контактов и дублирование услуг.

Предусмотреть место баннера 240х400 где-то на странице.

Вопросы - в личку.