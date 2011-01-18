Нужно сделать эффективный блок с информацией о программе скидок на существующем сайте. Исходный файл страницы и текст будет предоставлен. Блок должен быть стильным, оригинальный и привлекать внимание, при этом, ...
Приватный проект на дизайн для del_liero
Полное описание в договоре и тз
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