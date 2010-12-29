Анализ дизайна

Добрый день. Есть сайт: http://www.netsite. in. ua/design/

Это сайт вебстудии, небольшой, с минимальным набором нужных функций - портфолио, новости, проекты и т.п. Дизайн в целом готов, в целом он устраивает.

Нужно - подготовить список корректировок для дизайнера и верстальщика, чтобы придать сайту законченный, готовый вид. Хорошо, если будут приложены скриншоты для пояснений.

Обращаться хорошим дизайнерам с большим опытом.

Пишите цены, сроки, и примерное описание того, какую работу планируете сделать.