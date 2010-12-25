Нужен шаблон на тематику "Аниме" для сайта на движке Wordpress. Шаблон должен быть двухколоночным, простым, без особых наворотов. Необходимо наличие выпадающего меню вверху. Цветовая гамма: серый-красный-белый, синий-белый-черный или персиковый-белый. Желательно наличие в дизайне японских иероглифов ...
Установить и провести настройку магазина
Добрый вечер. Купил себе хост и домен на http://www.one.com
Необходим опытный адимнистратор OpenCart.
необходимо установить и провести первоначальную настройку магазина http://www.max-electronic.se
Список необходимых работ.
0. Hужно создать шаблон желательно не хуже этого http://www.ec-tech.ru , http://www.lucky-smoker.ru на пример...
1. Настройка корректной работы мультиязычности (Шведский, Английский, Русский)
2. Внесение данных в модуль PayPal для приема средств в пользу магазина.
3. Создание 7-8 категорий товаров, добавление 20 товаров с изображениями (возможно из Google Images)
Готов оплатить услуги в разумных ценах...
Если понравится работа гарантирую сотрудничество в дальнейшем...
Есть контакты в Швеции, могу находить клиентов и как посредник не плохо зарабатывать в месте с вами.
Приоритет тому кто создаст простую шапку по теме электронные гаджеты (эл.сигареты, часы с камерой, шпионская техника)
Skype: Max.electronic
ICQ: 212 788 110
Выбранный исполнитель
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