Установить и провести настройку магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка129 просмотров

Добрый вечер. Купил себе хост и домен на http://www.one.com

Необходим опытный адимнистратор OpenCart.

необходимо установить и провести первоначальную настройку магазина http://www.max-electronic.se

Список необходимых работ.

0. Hужно создать шаблон желательно не хуже этого http://www.ec-tech.ru , http://www.lucky-smoker.ru на пример...

1. Настройка корректной работы мультиязычности (Шведский, Английский, Русский)

2. Внесение данных в модуль PayPal для приема средств в пользу магазина.

3. Создание 7-8 категорий товаров, добавление 20 товаров с изображениями (возможно из Google Images)

Готов оплатить услуги в разумных ценах...

Если понравится работа гарантирую сотрудничество в дальнейшем...

Есть контакты в Швеции, могу находить клиентов и как посредник не плохо зарабатывать в месте с вами.

Приоритет тому кто создаст простую шапку по теме электронные гаджеты (эл.сигареты, часы с камерой, шпионская техника)

Skype: Max.electronic

ICQ: 212 788 110

Opencart
14 лет назад
GeoAmigo
Амигоф 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

WEB-Tehno
Валентин 
51 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

WEB-Tehno
Валентин 
51 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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