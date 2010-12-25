Установить и провести настройку магазина

Добрый вечер. Купил себе хост и домен на http://www.one.com

Необходим опытный адимнистратор OpenCart.

необходимо установить и провести первоначальную настройку магазина http://www.max-electronic.se

Список необходимых работ.

0. Hужно создать шаблон желательно не хуже этого http://www.ec-tech.ru , http://www.lucky-smoker.ru на пример...

1. Настройка корректной работы мультиязычности (Шведский, Английский, Русский)

2. Внесение данных в модуль PayPal для приема средств в пользу магазина.

3. Создание 7-8 категорий товаров, добавление 20 товаров с изображениями (возможно из Google Images)

Готов оплатить услуги в разумных ценах...

Если понравится работа гарантирую сотрудничество в дальнейшем...

Есть контакты в Швеции, могу находить клиентов и как посредник не плохо зарабатывать в месте с вами.

Приоритет тому кто создаст простую шапку по теме электронные гаджеты (эл.сигареты, часы с камерой, шпионская техника)

Skype: Max.electronic

ICQ: 212 788 110