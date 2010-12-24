Создать дизайн для сайта по продаже косметики

Добрый день! Во вложенном файле ТЗ на создание сайта по продаже косметики (интернет-магазин, одним словом).

Как по мне, требования к дизайну четкие, но в то же время есть место для "свободы".

Очень жду ваших заявок...горим, как всегда

ТЗ вот тут http://fileshare.in.ua/4013033