Дизайн для двух сайтов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок351 просмотр

1. Нужно разработать и сверстать дизайн рекламной сети.

2. Сверстать дизайн по дизайну сайта на другом движке

14 лет назад
ekspopriator
Александр 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

feolet
Оксана 
41 год
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Отлично сделанная работа, результат превзошел все ожидания. Порядочный и очень ответственный человек. Рекомендую.
Сотрудничество удалось. Хороший заказчик, своевременная оплата. Рекомендую всем!!!!!!

Заявки фрилансеров

feolet
Оксана 
41 год
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад