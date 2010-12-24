Необходимо поправить тему на Drupal, www.recomendacia.ru
Сверстать шаблон по psd на Wordpress+BuddyPress
Добрый день.
Есть сайт соц сети на основе связки Wordpress+BuddyPress
Будет готовая картинка шаблона psd.
Необходимо прикрутить ее к теме соц сети.
- есть тема к которой можно прикрутить
- можете использовать свою тему.
Главное соблюсти удобство каждого элемента, доступ, читаемость... (профили, форум и тд)
Учесть по ходу работы несколько фишек, такие как слайдер постов и картинок (имеется ввиду учесть место для отображения)
Обеспечить доработку Темы после согласования.
Предлагать только тем кто знаком с функционалом Wordpress и BuddyPress!!!
Сейчас определяюсь с исполнителем, после того как будет готов дизайн приступите к работе.
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