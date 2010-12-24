Сверстать шаблон по psd на Wordpress+BuddyPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка199 просмотров

Добрый день.

Есть сайт соц сети на основе связки Wordpress+BuddyPress

Будет готовая картинка шаблона psd.

Необходимо прикрутить ее к теме соц сети.

- есть тема к которой можно прикрутить

- можете использовать свою тему.

Главное соблюсти удобство каждого элемента, доступ, читаемость... (профили, форум и тд)

Учесть по ходу работы несколько фишек, такие как слайдер постов и картинок (имеется ввиду учесть место для отображения)

Обеспечить доработку Темы после согласования.

Предлагать только тем кто знаком с функционалом Wordpress и BuddyPress!!!

Сейчас определяюсь с исполнителем, после того как будет готов дизайн приступите к работе.

WordPress
14 лет назад
menkars
Петр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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