Поправить тему Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок230 просмотров

Необходимо поправить тему на Drupal, www.recomendacia.ru

Drupal
14 лет назад
tut-78
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $70

    Нужен дизайн для сайта. Идея есть, шапка есть (в векторе). Нужен простой блочный дизайн. Оплата – 50%+50%

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание шапки сайта

    $10

    Необходимо создать шапку для сайта autoremont.org.ua Размеры шапки 1000*230, лого есть. Окончательный вариант нужен в psd.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Натянуть шаблон с одного сайта на другой (Diafan)

    Необходимо взять шаблон с одного сайта (включая все разделы) и переработав его под стандарты CMS Diafan привернуть его к другому сайту (Diafan). Работа не особо пыльная, ничего выдумывать не нужно. ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    У меня уже имеется дизайна сайта и хотелось бы сделать второй экземляр такого же сайта, задача по первому дизайну была следующая: 1. Тематика сайта: Сайты для продажи замков почтовых. 2. Пункты основного меню: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта для продаж ЖБИ

    $100

    Общий стиль сайта должен быть корпоративный. Преобладают два цвета белый и голубой. Примеры сайтов: http://us620.ru/ http://www.gbi6.ru/ Структура сайта: -Главная -Продукция --Железобетонные издения --Цемент ...

    Drupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн внутренних страниц

    Нужен хороший дизайнер, для отрисовки внутренних страниц интернет магазинов. Главные страницы есть. От вас - сроки максимум день на подстраницу, готовность дорабатывать по правкам. Время на проект с ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад