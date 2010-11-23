Требуется SEO специалист. Самостоятельность, обучаемость. для общения скайп без видео.
- Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо: 1. поправить парсеры , сайта работы написаны на php. проблема в авторизации, в кодировке 2. написать по примеру парсер сайта работы 3. добавить возможность парсить сразу в БД (Drupal) Ищу 1 специалиста на всю работу, парсеры ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист для размещения информации в интернете. - в соц сетях. - на досках - на форумах - рассылка желательно иметь опыт по продвижению сайтов.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать приложение для мобильного телефона. Менеджеры с телефона резервируют заказ. ТЗ во вложении указывайте сроки и цену.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сделать парсер товара http://h2odesign.ru/. в ексель. форму дам. укажите цену и срокиВеб-программирование16 заявокЗакрыт13 лет назад
Переустановить на чистую Drupal 6, перенести модули, + данные со старой БД (пользователи, контакты) указывайте цену и сроки. для общения желателен скайп без видео.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Мы не студия а частная компания, для своих проектов Требуется Начинающий программист на Drupal опыт программирования обязателен, опыт создания сайтов обязателен. Работа как в команде так и самостоятельно, знание темизации, API ася четыре шесть три три два пять ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать новую тему на Drupal и сверстать. Минимализм, без особого дизайна. опыт обязателенДизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Перевезти сайт на новую версию Друпала. перекинуть данные. мультисайтинг. укажите цену и сроки.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
От рисовать как на фото в 3D стойку, по товары сантехники. Указывайте вашу цену и сроки. фото во вложении.3D-графика1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо поправить тему на Drupal, www.recomendacia.ruДизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Размещение вакансий в инете, Оплата договорная от 15 коп до 3 руб за позицию, всегда более 3000 объявлений, с еженедельным обновлением .+ оплата инета ежемесячно возможно безлим у кого мозилла поставте робоформ и размещать вакансию ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо настроить или дописать права на друпал, стандартных прав не хватает для общения со мной желателен скайп без видео моя ася четыре шесть два три два пять шесть нуль нульСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать сайт на друпал, знание темизации, уберкарта, настройки прав, дизайн не нужен стандартная тема. Настройка уведомление на новые комментарии в группе и подгруппе. вьюсами сделать формы отчетов. для общения со мной желателен скайп без видео моя ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо настроить или написать модуль к Ubercart , или вьюсами, форму учета расходов общий отчет доходы расходы (доходы есть в Уберкарте) для учета движения товара, Возможно сделать с нуля, возможно найти более менее готовое решение. ася четыре шесть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт на Drupal аналог rusbroker.info укажите вашу цены и срокиСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
Сбор и размещению инфы в инете. Постоянное обновление. Объявления, вакансии, инфа о товаре и прочее. Оплата договорная от 15 коп до 3 руб за позицию.+ оплата инета ежемесячно возможно безлим Текущие задачи: 1 разместить вакансии 2. собрать инфу в ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать приложение для мобильного, торговый агент выбирает список товаров, получает ответ о их наличии полей вывода немного. Универсальность в работе ТЗ по требованию.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт13 лет назад
Дизайн магазина и островной торговли от предварительного эскиза, руководства по оформлению, до дизайн проекта, рассмотрим постоянное сотрудничество. Магазин и островная торговля - европейская сантехника для общения желательно скайп. Фирмам просьба не беспокоить3D-графика19 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо обработать данные из интернета, собрать инфу по тематике, о компаниях, обзвонить сверить данные, внести инфу в БД. Звонки через инет (IP телефония или скайп), оплата за звонок, за инет. Необходимо в день не менее 3 ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад