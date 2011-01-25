Здравствуйте! Есть карта города со справочником фирм города создана для систем семейства windows, необходимо её переделать для сотовых телефонов. Насколько это возможно? желательно оставить возможность поиска по адресу либо по названию объекта. Пишите ...
Приложение для мобильного телефона
Необходимо сделать приложение для мобильного телефона. Менеджеры с телефона резервируют заказ.
ТЗ во вложении указывайте сроки и цену.
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