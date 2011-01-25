Приложение для iPhone/ iPad

Нужно разработать клиентское приложение для новостного портала (см. UsaToday для iPad в качестве аналога), в соответствии с техническим заданием и макетом дизайна, которые будут предоставлены мной. API cерверной части также будет предоставлен мной.

Проект предполагает в том числе поддержку и постоянное добавление новых фич.

Для тех кто заинтересуется, пожалуйста, опишите кратко Ваш опыт (с ссылками на разработанные продукты). После этого я вышлю техническое задание.