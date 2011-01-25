Здравствуйте! Есть карта города со справочником фирм города создана для систем семейства windows, необходимо её переделать для сотовых телефонов. Насколько это возможно? желательно оставить возможность поиска по адресу либо по названию объекта. Пишите ...
Приложение для iPhone/ iPad
Нужно разработать клиентское приложение для новостного портала (см. UsaToday для iPad в качестве аналога), в соответствии с техническим заданием и макетом дизайна, которые будут предоставлены мной. API cерверной части также будет предоставлен мной.
Проект предполагает в том числе поддержку и постоянное добавление новых фич.
Для тех кто заинтересуется, пожалуйста, опишите кратко Ваш опыт (с ссылками на разработанные продукты). После этого я вышлю техническое задание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно на основе прототипов, уже созданных АПИ и написанных функциональных требований создать приложение для Blackberry. Основные особенности приложение - постоянная связь с сервером для обновления информации. Есть уже готовое приложение Java для телефонов - ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Интересует разработка приложений под Android для Sony Ericsson Украина. Интересует только долговременное и ответственное сотрудничество. Для ориентации опишите примерные цены и сроки на следующие приложения (нужно оценить каждое отдельно). 1. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется написать приложение для мобильного (j2me).Мобильные приложения1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо разработать игровое приложения для iPhone/iPod Игра по типу Lines: меню, выбор уровня, игровой процесс, статистика, лучшие результаты. Пакет графики предоставлется. Жду предложения, ТЗ по вышлю ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно написать мобильное приложение которое берет данные с сервера (JSON), и показывает их пользователю. если очень кратко: есть категории, подкатегории, и под ними места для посещени (POI) у пои есть фото, разные ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый нужны 3 программы под ифон (копии других): - http://itunes.apple.com/app/id405273611?mt=8 - http://itunes.apple.com/app/id380373609?mt=8 - http://itunes.apple.com/app/id377271596?mt=8 интересует сроки/цена за каждый проект отдельно.Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Переписать с нуля приложение http://povaru.com/mobi. Наличие опыта работы, портфолио и отзывов обязательно. povaru.com/povaru.jarМобильные приложения4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется мобильное приложение, реализующее функционал следующего раздела сайта: http://www.argusm-edu.ru/qbase/sections/ (и его подразделов), для основных мобильных платформ. Исполнитель может быть как 1 на все платформы (предпочтительно), так и несколько - по 1 на каждую платформу. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется программист BlackBerry, iPhone, WinMobile, Android для поддержки приложения. Достаточно владение одной из платформ. Доработка, модификация текущего функционала Клиент-серверное приложение. Обмен типа запрос-ответ, через проприетарный протокол сокетного соединения. Обмен исключительно текстовый. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт14 лет назад