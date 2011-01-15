Требуется мобильное приложение, реализующее функционал следующего раздела сайта: http://www.argusm-edu.ru/qbase/sections/ (и его подразделов), для основных мобильных платформ. Исполнитель может быть как 1 на все платформы (предпочтительно), так и несколько - по 1 на каждую платформу. ...
Приложение для телефона на основе данных сайта
Переписать с нуля приложение http://povaru.com/mobi. Наличие опыта работы, портфолио и отзывов обязательно. povaru.com/povaru.jar
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