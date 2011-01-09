Необходимо повторить функционал игры для iPhone

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Закрыт2 заявки133 просмотра

Выбор элемента, клонирование по даблклику, комбинация элементов, undo. Заложить возможность выбора языка.

Ссылка на игру: http://www.cyrket.com/p/android/me.zed_0xff.android.alchemy/

Чтобы запустить игрушку на компе, без телефона, можно поставить Android SDK отсюда http://developer.android.com/sdk/index.html

Прошу сразу в заявке указывать срок исполнения и цену.

Оплата: WebMoney, Яндекс.Деньги

Android
14 лет назад
Lucerna
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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