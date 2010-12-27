Нужно сделать приложение которое будет записывать все исход и входящие смски на файл во внутренней памяти. Само приложение должно быть не видимым для таск киллеров.
Андорид запись звонков
Нужно приложение которое будет записывать разговор автоматически в память телефона если он активирован пользователем.
Заявки фрилансеров
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